Coppa Italia Eccellenza: il Bisceglie sfida il Città di Luzzi nell’andata dei quarti

Questo pomeriggio alle 15:30 il Bisceglie affronterà la formazione calabrese del D.B. Rossoblù Città di Luzzi, nella sfida valida per l’andata dei quarti della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza.

I nerazzurri si presentano a quest’appuntamento dopo la goleada rifilata alla Virtus Mola in campionato. La squadra allenata da mister Di Meo ha superato la prima fase della fase nazionale con la doppia vittoria contro l’Angelo Cristofaro di Oppido Lucano e il Pomigliano. Il tecnico nerazzurro avrà tutti a disposizione eccetto lo squalificato Nacci. Allo Stadio “Romolo Di Magro” nella frazione Taverna di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, gli stellati faranno visita al D.B. Rossoblù Città di Luzzi. La compagine calabrese, che rende onore al compianto Denis Bergamini, è neopromossa in Eccellenza ed attualmente naviga nei bassifondi della classifica. Eppure in Coppa il collettivo guidato da mister Salerno si sta rivelando un’autentica mina vagante, raggiungendo i quarti di finale dopo aver eliminato lo Sciacca nonostante fosse sfavorito. L’incontro sarà arbitrato da Marcello Inetti della Sezione di Ivrea, assistito da Alfonso Pepe di Nocera Inferiore e Iginio Carrozza di Battipaglia, mentre il quarto ufficiale sarà Emanuele Rotondo di Frattamaggiore.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO