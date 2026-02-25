Coppa Italia Eccellenza: il Bisceglie batte il Pomigliano e vola ai quarti

Il Bisceglie Calcio riscatta la sconfitta subita contro il Taranto in campionato, superando 0-2 il Pomigliano nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia Eccellenza. I nerazzurri accedono ai quarti di finale, che verranno disputati contro la formazione calabrese del Città di Luzzi.

Primo tempo privo di grandi occasioni da gol allo Stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano d’arco. Prima fiammata dei padroni di casa al 20′ dagli sviluppi di punizione con il colpo di testa da pochi passi di Pisani che non indirizza il pallone verso la porta. Pomigliano ancora propositivo che al 24′ si rende pericoloso sempre con Pisani, che da posizione centrale al limite dell’area calcia alto sopra la traversa. Il Bisceglie prova a sfruttare le palle inattive, come il corner battuto al 28′ da Citro che disegna una traiettoria velenosa, ma Taccogna libero sul secondo palo non ne approfitta. Tre minuti dopo altra occasione invitante per i nerazzurri con la rimessa dalla lunga gittata di Taccogna che viene sporcata da una serie di deviazioni, il pallone giunge a Lopez che si coordina col destro ma il tiro è strozzato e non inquadra la porta. Le squadre vanno a riposo con il risultato parziale di 0-0.

Ad inizio ripresa i campani mostrano un piglio molto aggressivo con i nerazzurri che provano a spezzare il loro ritmo di gioco. Al 58′ grosso brivido per il Bisceglie con il palo alla destra di Baietti colpito da Passaro direttamente da calcio piazzato. Al 74′ incursione sulla sinistra di Lopez che punta Tassiero e viene atterrato in area piccola, procurandosi un prezioso penalty. Si presenta dal dischetto Lavopa, che è freddo dagli undici metri spiazzando Tramontano e portando in vantaggio il Bisceglie. Nel finale di gara, a tempo quasi scaduto, gli stellati raddoppiano con la ripartenza propiziata da Sene e finalizzata dal destro del subentrato Martino che suggella la vittoria. Con il successo per 0-2 il collettivo allenato da mister Di Meo prosegue il proprio cammino in Coppa Italia Eccellenza. Nel prossimo turno i biscegliesi affronteranno il Città di Luzzi nella doppia sfida tra andata e ritorno, con l’obiettivo di qualificarsi alle semifinali del torneo nazionale.

