Coppa Italia Eccellenza: esordio in fase nazionale per il Bisceglie contro l’Angelo Cristofaro

Grazie alla vittoria contro il Taranto nella finale di Coppa Italia Eccellenza Puglia, il Bisceglie si è meritatamente guadagnato l’accesso alla fase nazionale. Oggi alle 17:00 tra le mura amiche del “Ventura” i nerazzurri debuttano nel primo turno della fase nazionale contro la compagine lucana dell’Angelo Cristoforo.

Il Bisceglie Calcio è inserito nel girone G insieme all’Angelo Cristoforo ed al Pomigliano. Nella prima gara del triangolare, i campani si sono imposti sulla squadra originaria di Oppido Lucano per 0-1. Il prossimo avversario dei nerazzurri occupa attualmente la seconda posizione nel girone unico di Eccellenza Basilicata a sei punti di distanza dalla capolista Melfi. La formazione biancoverde ha battuto la Vultur Rionero nella finale della fase regionale di Coppa, ottenendo la qualificazione al round successivo. D’altra parte mister Di Meo ha recuperato diversi giocatori fermati dalla febbre ma dovrà rinunciare a Visani e Di Fulvio, entrambi indisponibili per squalifica, che complicano le scelte di formazione nel reparto difensivo. Gli stellati hanno comunque tutte le carte in regola per raggiungere un successo davanti al proprio pubblico e giocarsi la qualificazione nell’ultimo incrocio contro il Pomigliano. La sfida sarà arbitrata da Mattia Tinelli della Sezione di Verona, assistito da Matteo Ventre di Rossano e Raffaele Salituro di Cosenza.