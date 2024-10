Coppa Italia Eccellenza, divieto vendita tagliandi a residenti a Barletta per match con Unione Calcio

In occasione dell’incontro di calcio tra Unione Calcio Bisceglie e Barletta, valevole per il Secondo Turno della Coppa Italia d’Eccellenza, in programma giovedì 17 ottobre presso lo campo comunale “Di Liddo” di Bisceglie, il Prefetto di Barletta – Andria – Trani Silvana D’Agostino, in conformità alle determinazioni del C.A.S.M.S. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ed all’avviso espresso al

riguardo dalla Questura di Barletta Andria Trani, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi

ai residenti nel comune di Barletta, al fine di assicurare la piena tutela dell’ordine e della

sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell’incontro.