Coppa Italia Eccellenza: Bisceglie sconfitto di misura dal Taranto, verdetto rimandato al ritorno casalingo

L’andata della finale di Coppa Italia Eccellenza Puglia tra Taranto e Bisceglie termina con il successo in rimonta per 2-1 della compagine ionica. I nerazzurri partono forte con un gol a freddo che indirizza l’incontro in proprio favore, ma poi subiscono la reazione d’orgoglio degli avversari che agguantano subito il pareggio e centrano la vittoria nella seconda frazione. Nel ritorno del “Ventura” il gruppo allenato da mister Di Meo avrà 90 minuti per ribaltare il parziale, sfruttando la carica del pubblico di casa.

Bastano appena 65 secondi al Bisceglie per passare in vantaggio grazie all’ingenuità in disimpegno di Rizzo, ne approfitta Sene che calcia in area piccola trovando l’opposizione di Martinkus ma sulla ribattuta il solito Lopez non sbaglia. Al 6′ arriva la risposta immediata del Taranto dagli sviluppi di una punizione battuta da Loiodice che raggiunge Guastamacchia, abile a girarsi e trafiggere Lonoce per il pareggio rossoblù. I padroni di casa, galvanizzati dalla rete che ha riequilibrato il parziale, continuano ad insidiare la retroguardia nerazzurra ed al 18′ sfiorano il raddoppio prima con la conclusione di Incerti da posizione ravvicinata prontamente respinta da Lonoce e poi con il tentativo di Loiodice intercettato da Martino. Alla mezz’ora di gioco arriva un cambio precauzionale comandato da mister Danucci, con la fuoriuscita di Marino già ammonito e l’entrata di Di Paolantonio. I rossoblù bussano nuovamente alla porta difesa da Lonoce nel finale di primo tempo con il tiro dalla distanza di Incerti che accarezza la traversa. Le due squadre vanno a riposo con il punteggio di 1-1 dopo una prima frazione giocata a ritmi serrati.

Durante la ripresa il Bisceglie si rende pericoloso al 60′ da corner con Taccogna che da pochi passi non riesce a dare la giusta forza al colpo di testa e Martinkus può bloccare il pallone senza problemi. Quattro minuti più tardi il Taranto completa la rimonta con il cross dalla destra di Hadziosmanovic a pescare l’ex Aguilera, che di testa insacca la palla in porta e firma il vantaggio. Enorme opportunità all’84’ per i padroni di casa dagli sviluppi di calcio d’angolo, con la girata al volo di Russo e la prodigioso part d’istinto di Lonoce che salva I nerazzurri. Negli ultimi scampoli di minuti il collettivo di mister Di Meo fatica a creare occasioni per agguantare il pareggio e rimedia una sconfitta per 2-1. La Sfida, particolarmente intensa dal punto di vista agonistico, va quindi in archivio con il successo della formazione ionica, ma i giochi restano apertissimi e sarà decisivo il match di ritorno previsto giovedì 5 febbraio al “Ventura”. In virtù del gol in trasferta che vale doppio, al Bisceglie basta vincere 1-0 per accedere alla fase nazionale del torneo.

FOTO DI SERGIO PORCELLI