Coppa Italia Eccellenza: Bisceglie ed Unione puntano a staccare il pass delle semifinali

Dopo aver celebrato le vittorie ottenute nella scorsa giornata di campionato, Bisceglie ed Unione sono chiamati ad affrontare i match di ritorno del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza Puglia rispettivamente contro Canosa e Virtus Mola.

Il nuovo primato in classifica conquistato con il successo nello scontro diretto con il Taranto ha dato un’importante iniezione di fiducia al Bisceglie. Il collettivo nerazzurro, che può contare su una difesa di ferro e un parco attaccanti molto ricco ed ulteriormente impreziosito dalla presenza di Citro, punta a confermare la vittoria esterna nella gara di andata sul campo del Canosa per 0-2. L’incontro che andrà in scena giovedì alle 17:00 tra le mura amiche del “Ventura” sarà l’ennesimo banco di prova per la squadra guidata da mister Di Meo, che si prepara a sfidare un avversario molto attrezzato che figura tra le principali candidate al salto di categoria.

L’Unione Calcio Bisceglie è reduce da una serie di risultati esaltanti in campionato e cerca continuità nella trasferta di Mola prevista quest’oggi alle 17:00. Nel primo atto gli azzurri si sono imposti nettamente per 3-0, mettendo in discesa la qualificazione al turno successivo. La Virtus Mola, momentaneamente fanalino di coda insieme al Foggia Incedit, ha portato a casa la vittoria soltanto nei due appuntamenti casalinghi con la Polimnia. Gli uomini allenati da mister Rumma sono i grandi favoriti sulla carta per l’accesso alle semifinali, ma non dovranno adagiarsi sugli allori per via del triplo vantaggio accumulato.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI