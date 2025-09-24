Coppa Italia Eccellenza: Bisceglie e Unione Calcio impegnate nelle gare di ritorno del primo turno

Bisceglie e Unione Calcio protagoniste nelle gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia Eccellenza: i nerazzurri saranno impegnati oggi alle 18:00 al “Ventura” contro la Nuova Spinazzola, mentre gli azzurri saranno di scena al “Sante Diomede” di Bari alle 15:00 di domani, ospiti del Bitonto.

Gli uomini di mister Di Meo ripartono dall’1-2 dell’andata, risultato che mette in discesa il discorso qualificazione per Sené e compagni; che potranno dunque contare su un vantaggio considerevole oltre che sul fattore campo e su un’inerzia che tende naturalmente verso i nerazzurri; il cui inizio stagione è stato condotto ai limiti della perfezione: sei vittorie in sei uscite stagionali per la formazione cittadina, che si trova al comando del campionato di Eccellenza e che vuole fare quanta più strada possibile anche in coppa.

Momento opposto per l’Unione Calcio, reduce da tre sconfitte consecutive, che hanno minato il buon inizio degli uomini di mister Rumma, partiti con due vittorie e un pareggio nelle prima tre uscite stagionali. Una di queste è stata proprio la vittoria nel match di andata al “Ventura” contro il Bitonto di due settimane fa, risultato che permette ai ragazzi capitanati da Bufi di gestire un piccolo vantaggio nel domicilio bitontino, cercando una qualificazione che possa aiutare la squadra a superare il momento difficile.

