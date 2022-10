Coppa Italia d’Eccellenza: pari e gol tra Bisceglie e Mola

Termina con il risultato di 2-2 il match d’andata del secondo turno di Coppa Italia d’Eccellenza tra i padroni di casa del Bisceglie ed il Mola.

Fase di studio piuttosto prolungata al “Gustavo Ventura”, poi al 27’ Manzari dai 30 metri calcia un bolide che termina oltre la traversa. Poco dopo ci prova Souare, ma il suo colpo di testa su cross dalla sinistra termina alto. Mola che appare più incisivo: Terrevoli ha una ghiotta occasione su tiro non bloccato dall’estremo di casa Tarolli, decisiva la deviazione in angolo di Rodriguez. Al 34’ doppia occasione Bisceglie: prima Bonicelli impegna da buona posizione il portiere ospite che non trattiene liberando Salguero, palla a lato. Nel finale di tempo occasionissima Bisceglie: azione orchestrata sulla sinistra con Salguero che nel cuore dell’area impegna il portiere Bellavista alla parata. Si va al riposo sullo 0-0.

Ripresa che parte subito in maniera vivace e dopo cinque giri di lancette Bisceglie avanti con Salguero che di testa chiude in gol su assist di Di Rito. Neanche il tempo di gustarsi il vantaggio che il Mola tre minuti dopo impatta nuovamente il match con un gran gol di Souare dai 35 metri. Gara aperta e spettacolare, Mola che al 66’ mette la freccia portandosi in vantaggio al Ventura grazie alla marcatura di Doukoure. La gara si infiamma con il Bisceglie che cambia marcia per recuperare, riuscendoci al 74’: punizione di Fanelli dal limite dell’area, Bellavista para ma non trattiene e Sanchez mette in rete di testa dopo un primo tentativo finito sulla traversa. All’87 Bisceglie in dieci per via del rosso rimediato da Rodriguez. L’arbitro da 6 minuti di recupero, ma il 2-2 tra Bisceglie e Mola non cambia. Ritorno previsto per il 20 ottobre.

Foto: Emmanuele Mastrodonato