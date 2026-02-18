Il Bisceglie inaugura la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti con una vittoria di grande peso nel Girone G. Al “Ventura” i nerazzurri superano in rimonta l’Angelo Cristofaro di Oppido Lucano con il punteggio di 3-1, conquistando tre punti fondamentali per gli equilibri del raggruppamento.
L’avvio è in salita per la formazione guidata da Pino Di Meo, sorpresa dal gol lampo di Nardozza che porta avanti gli ospiti nei primi minuti di gioco. La reazione dei padroni di casa, però, non si fa attendere: al 39’ arriva il pareggio grazie a un’autorete di Mur, propiziata da un cross morbido di Citro che mette in difficoltà la difesa lucana.
Nella ripresa il Bisceglie cresce e alza il ritmo. Alla mezz’ora arriva il sorpasso firmato da Peppe Lopez, che concretizza la pressione nerazzurra. Nel recupero è lo stesso Citro a chiudere definitivamente i conti, trovando la via del gol con un preciso esterno che vale il definitivo 3-1.
La qualificazione si deciderà mercoledì 25 febbraio sul campo del Pomigliano. Una vittoria garantirebbe l’accesso ai quarti di finale, mentre un pareggio premierebbe comunque gli stellati. (credit: Emmanuele Mastrodonato)