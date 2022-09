Coppa Italia: Bisceglie cerca conferme, Unione e Don Uva puntano alla rimonta

La seconda domenica del mese di settembre coincide con le gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione Pugliese e che vede protagoniste Bisceglie, Unione Calcio e Don Uva. Le tre partite avranno come fischio d’inizio le ore 15.30.

I nerazzurri di Cinque, reduci dal 2-0 con cui hanno liquidato il Corato al “Ventura”, puntano a confermare quanto di buono fatto nel match d’andata per continuare il proprio cammino nella competizione regionale e presentarsi nel migliore dei modi all’appuntamento di domenica 18 contro il Real Siti. I neroverdi d’altro canto, vorranno riaprire il discorso nel battesimo stagionale dinanzi al proprio pubblico. Nell’ultimo precedente tra le due squadre in Coppa, Corato e Bisceglie pareggiarono per 0-0. In virtù di tale risultato i nerazzurri staccarono il biglietto per la finale (vinta poi con il Monopoli). Terna arbitrale tutta della sezione di Bari. Dirige l’incontro Michele De Pinto il quale sarà coadiuvato da Roberto Francesco Prigigallo e Nicola De Candia.

Ribaltare l’1-0 ottenuta nel match d’andata. E’ questo l’imperativo dell’Unione Calcio che al “Di Liddo” sfiderà il Canosa nella prima delle due gare casalinghe tra campionato e Coppa. Gli azzurri di Rumma vogliono sfruttare al meglio le dimensioni del proprio terreno di gioco. Al contempo però, i ragazzi di Zinfollino punteranno a proteggere il vantaggio acquisito all’andata per andare avanti in Coppa. Non sarà dell’incontro Lorusso appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. L’incontro sarò diretto da Paolo Cipriani di Molfetta affiancato da Cosimo De Stena e Gianluca D’Aniello sempre di Molfetta.

Match dal coefficiente di difficoltà più che elevato per il Don Uva di scena al “Comunale” di Trani ospite del Città di Trani. Si parte del 2-0 a favore della squadra biancazzurra. Mister Gesuito potrà avvalersi per l’occasione dell’attaccante Sergio Campanale. Città di Trani- Don Uva sarà diretta da Luca Petruzzella di Molfetta. Assistenti Francesco Di Muzio di Foggia e Milena Narracci di Bari.

