Coppa del mondo Ciclocross, a Tabor ci sarà anche Ettore Loconsolo

Sono state diramate le convocazioni ufficiali per la tappa mondiale ciclocross di domenica 30 novembre a Tabor (Repubblica Ceca). Tra i diversi nomi della lista, spicca il biscegliese Ettore Loconsolo, convocato dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del CT Fausto Scotti.

Quest’anno la challenge mondiale consisterà in cinque prove, drasticamente diminuite rispetto a quelle dell’annata scorsa (undici), a causa dell’impossibilità da parte degli organizzatori di sostenere i costi organizzativi. Dopo il podio raggiunto nella gara nazionale di Bologna e il titolo regionale della categoria Juniores, per il ciclista portacolori del Team Bike Terenzi, arriva una grande occasione in cui può ben figurare a livello mondiale. Loconsolo potrà riscattare il trentesimo posto ottenuto nella medesima gara lo scorso anno, dove l’emozione per l’esordio assoluto si è fatta sentire.

“Esprimo la mia soddisfazione più grande per la convocazione di Ettore in Nazionale. Dopo le prime convocazioni in azzurro arrivate lo scorso anno – sottolinea il presidente del team Claudio Terenzi – abbiamo messo il ragazzo in condizione di esprimersi ancora al meglio, fornendo dei risultati convincenti” conclude.

Appuntamento a domenica 30 novembre, diretta delle gare delle donne Elite a partire dalle 13.10, mentre alle 14.30 sarà il turno degli uomini. I due appuntamenti verranno trasmessi in diretta streaming sulle piattaforme Eurosport Player e RaiSportWeb. La prova maschile, inoltre, sarà visibile anche in diretta TV su Rai Sport HD.