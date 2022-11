Coppa Città di Bisceglie, un successo sportivo e organizzativo targato Cavallaro / FOTO

Domenica 13 novembre, sulla litoranea di ponente, è andata in scena la 25esima edizione della “Coppa Città di Bisceglie”, valevole come penultima prova del Mediterraneo Cross e come “12° Memorial Preziosa”. I numeri sono la testimonianza di un vero e proprio successo sportivo e organizzativo: 224 atleti al via (record assoluto) provenienti da 70 diverse società sono stati i protagonisti dell’evento di ciclocross.

A dare il via alla manifestazione è stata la categoria G6, che ha visto primeggiare Gabriele La Notte (Ludobike) in ambito maschile e Noemi Fracchiolla del Team Eurobike in ambito femminile. Nella categoria allievi è uscito vincitore Alex Fratti della Michele Bartoli Academy, mentre tra gli esordienti ha trionfato Francesco Dell’Olio, tra le fila dell’Avis Bike Ruvo. Seguono in ordine cronologico di partenza gli junior, che hanno visto tagliare per primo il traguardo Simone Massaro (Scuola Cicl. Tugliese V. Nibali). Il coratino Vittorio Carrer (categoria Under 23, tesserato per la DP 66 Giant Smp) ha primeggiato nell’ultima gara in programma, riservata agli Agonisti e agli Amatori fascia 1.

FOTO: “Lodge Studio”