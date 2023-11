“Coppa Città di Bisceglie” partita la macchina organizzativa per la gara di MediterraneoCross

Un evento di lunga tradizione e dal prestigio sempre crescente in virtù degli sforzi organizzativi profusi da una realtà, la Polisportiva Gaetano Cavallaro, attiva nel panorama delle due ruote da quasi trent’anni. Può essere incorniciata così l’edizione numero 26 della “Coppa Città di Bisceglie”, pronta a riproporre il grande spettacolo del ciclocross nell’appuntamento che si terrà domenica 10 dicembre nella caratteristica location in zona Conca dei Monaci, prospicente la litoranea di ponente.

Valida quale “13° Memorial Peppino Preziosa”, generoso e mai dimenticato collaboratore della Polisportiva Cavallaro prematuramente scomparso nel 2009, la competizione costituirà la quarta tappa del MediterraneoCross, trofeo a carattere interregionale che coinvolge i comitati FCI di Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo, oltre a fregiarsi dello status di gara nazionale sotto l’egida della FederCiclismo. Gli organizzatori prevedono la presenza di non meno di 300 specialisti da ogni angolo della Penisola, desiderosi di misurarsi su un percorso tecnico e dall’elevato tasso adrenalinico. La gara si disputerà, infatti, su un circuito quasi completamente sterrato ricavato in due terreni collegati da un tratto di asfalto di circa 300 metri. Il tracciato include una scalinata di quindici gradini, un segmento in contropendenza da affrontare in sella alla bicicletta nonché diverse collinette e avvallamenti per una lunghezza totale di 2600 metri, da ripetere più volte a seconda delle categorie.

Alla XXVI Coppa Città di Bisceglie parteciperanno gli specialisti appartenenti alle categorie G6, Esordienti, Allievi, Junior, Master, Open ed Elite maschili e femminili, con prima partenza stabilita alle ore 10,00. Tra le novità dell’edizione 2023, l’interessante prologo in calendario sabato 9 dicembre (inizio ore 10.00) sempre in zona Conca dei Monaci, dove per la prima volta si svolgerà una prova su percorso di abilità aperta anche agli atleti con disabilità, valevole quale gara Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). La “Coppa Città di Bisceglie” è un evento sportivo finanziato con il contributo di Regione Puglia, Assessorato allo Sport per tutti – anno 2023