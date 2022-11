Continua la marcia della Star Volley, Sportilia lotta ma cede alla capolista / CLASSIFICA

Weekend dai due volti per Sportilia e Star Volley Bisceglie impegnate nei due derby valevoli per la quinta giornata del girone L di Serie B2. Le biancazzurre di coach Nuzzi escono sconfitte per 0-3 nel proibitivo confronto con la capolista Francavilla mentre le nerofucsia del tecnico Sarcinella proseguono l’incredibile marcia a punteggio pieno espugnando il parquet di Trani per 1-3.

Seconda sconfitta di fila per Sportilia che, nella sfida disputata sabato pomeriggio al PalaDolmen, lotta con grande determinazione, soprattutto in avvio di match, ma cede il passo alla corazzata Vipostore Francavilla con il punteggio di 0-3. Biancazzurre costrette ad arrendersi per la prima volta in stagione tra le mura amiche al cospetto di una formazione fin qui perfetta, al quinto successo per 3-0 in altrettanti incontri giocati. Le ragazze di coach Nuzzi, ancora prive dell’infortunata Bellapianta, scendono in campo leggermente contratte e in apertura di primo set le brindisine ne approfittano per scappare immediatamente sul 2-8 costringendo la panchina biscegliese a chiamare un time-out. Al rientro sul parquet Sportilia comincia a giocare senza timori reverenziali nei confronti della capolista e risale a poco a poco la china limando progressivamente lo svantaggio e tornando sul -1 grazie ad un buonissimo turno in battuta di Lo Basso. Francavilla non si scompone e ristabilisce le distanze dimostrando tutte le proprie qualità ma le biancazzurre non ci stanno e trovano la forza per impattare sul 23-23. Il finale di frazione è al cardiopalma e Sportilia assapora l’1-0 sciupando un set point con Piarulli sul 25-24, Bisceglie perde l’attimo e Labianca per le ospiti, con un attacco vincente, fa pendere definitivamente il parziale a favore della capolista con il punto del 26-28. Le padrone di casa subiscono il contraccolpo psicologico e in avvio di secondo set Francavilla capisce il momento e si porta in pochi istanti sul punteggio di 1-8. Ancora una volta, però, la reazione biscegliese è efficace e capitan Nazzarini riporta brillantemente in carreggiata le compagne agganciando il 10-10 grazie ad un efficace turno in battuta. Le brindisine, tuttavia, non si fanno prendere dal panico e tornano immediatamente a giocare con la consueta determinazione riportandosi sul +5 (12-17). Coach Nuzzi prova a scuotere Sportilia con un time-out che, però, non sortisce gli effetti sperati e Francavilla fa suo il set chiudendo in vantaggio di sei lunghezze (19-25). Lo 0-2 è la pietra tombale sulle velleità delle biscegliesi che nel terzo parziale si disuniscono lasciando strada libera alla capolista, la quale vince la scarsa resistenza di Nazzarini e compagne portando a casa la gara in virtù dell’11-25 finale.

Importante affermazione esterna per Star Volley che, nel match giocato domenica pomeriggio, espugna il Pala Assi di Trani per 1-3 confermandosi incredibilmente in testa alla classifica a punteggio pieno. Il successo nel derby, al cospetto di una squadra orgogliosa e ben organizzata, vale infatti la quinta vittoria consecutiva per le nerofucsia, un risultato pazzesco per una formazione alla prima esperienza della storia in Serie B2. L’avvio delle ragazze di coach Sarcinella è molto positivo con il vantaggio nei confronti delle tranesi che si irrobustisce fino al +8 (4-12). Trani, però, non molla e a metà frazione impatta sul 16-16 rimettendo in discussione l’esito del set. A questo punto è Ameri a prendersi sulle spalle la Star Volley e con delle grandi giocate in entrambe le fasi di gioco fa pendere il punteggio a favore delle biscegliesi, brave a portare a casa il primo parziale per 21-25. Al rientro sul parquet per il secondo set, le padrone di casa mostrano maggiore concentrazione rispetto alle rivali che, complice qualche errore di troppo, consentono al Lavinia Group Trani di prendere il comando delle operazioni. Il gap di tre lunghezze guadagnato dalle tranesi in avvio di frazione infatti consente loro di mantenersi sempre avanti nel punteggio fino al 25-23 finale che certifica la parità della formazione del tecnico Mazzola. Incassato il pareggio, Star Volley comincia letteralmente una nuova partita caratterizzata da un livello di attenzione e di convinzione che sorprende le avversarie, tramortite dal 3-10 di inizio terzo set firmato da una scatenata Ameri. Il veemente avvio di frazione incanala il parziale a favore delle biscegliesi che toccano anche il +10 sul 7-17. Nel finale Star Volley alza ulteriormente i giri del motore portandosi sull’1-2 grazie all’11-25 con cui si va al quarto set. Questo segue esattamente la falsa riga del precedente con le nerofucsia abili a scappare subito sul +5 per poi allungare progressivamente fino al roboante 10-25 con il quale viene messa fine alla gara e certificato l’1-3 finale.

I risultati del weekend consentono a Star Volley di mantenersi in vetta alla classifica a quota 15 punti, sempre in compagnia di Francavilla e Fasano, mentre Sportilia resta ferma a quota 6 punti con due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Nel prossimo turno in programma il 12 e 13 novembre, Star Volley ospiterà al PalaDolmen la Greenergy Taranto, vittoriosa sabato al tiebreak con la Briolingerie Cerignola, mentre Sportilia si recherà a Cerignola per la delicata sfida sul parquet della Biogustiamo, sconfitta sabato al tiebreak da Isernia. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

