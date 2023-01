Continua la linea verde del Bisceglie, ufficiale l’arrivo di Morisco

Nuova operazione in entrata per il Bisceglie, finalizzata ad irrobustire sul piano qualitativo le alternative per il tecnico Passiatore nel pacchetto degli under. Si inquadra così l’acquisizione del cartellino di Francesco Morisco da parte del sodalizio presieduto da Vincenzo Racanati.

Terzino sinistro classe 2004, barese, Morisco è cresciuto nel vivaio della Nick Calcio, l’anno scorso si è distinto tra le file della Juniores del Bitonto allenata da Mimmo Caricola (vincitrice del proprio girone) andando in rete in diverse circostanze, con l’ulteriore soddisfazione di esordire in prima squadra con la maglia neroverde in serie D. Calciatore dinamico, dotato di buona tecnica e temperamento, nella prima parte dell’attuale stagione ha militato nella Primavera del Monopoli collezionando 8 presenze. Adesso l’arrivo in nerazzurro con l’obiettivo di fornire un contributo sostanzioso nel girone di ritorno.

Francesco Morisco è subito disponibile per la trasferta di domenica prossima a Canosa.