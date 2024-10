Continua in maniera proficua la fase di preparazione di Sportilia

Prosegue la fase di preparazione da parte di Sportilia Volley in vista dell’esordio nel campionato di serie D, in calendario domenica 27 ottobre sul campo dell’Olympia Orta Nova.

Nello scorso weekend le atlete guidate da Nicola Nuzzi hanno sostenuto una amichevole di fronte al Terlizzi, formazione di pari categoria. Al di là dei punteggi vittoriosi in tutti i parziali disputati, il gruppo biancazzurro ha sfoderato una prova incoraggiante mostrando una buona intesa in campo, premessa per ulteriori progressi nel periodo che culminerà con lo “start” ufficiale di fine mese.

Intanto Vivi Dominko e compagne saranno impegnate domenica prossima in una nuova verifica al PalaDisfida di Barletta, ospiti della locale Nelly Volley nella prima edizione del Trofeo LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori). Alla competizione, il cui inizio è previsto per le 16.00, prenderà parte anche la Scuola Pallavolo Terlizzi: si prospetta un bel banco di prova poiché le tre compagini saranno al via del girone A di serie D.