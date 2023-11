Continua il percorso netto di Sportilia, vittoria anche ad Orta Nova

Quarta affermazione in altrettante gare di campionato per Sportilia Volley, corsara al tie-break nel domicilio dell’ostica Olympia Orta Nova nel campionato di Serie D.

Il poker di successi conseguito nel primo segmento di campionato rafforza il piazzamento delle biscegliesi nei giochi al vertice a quota 11 (alle spalle del Bitetto che guida con 14 punti, ma ha disputato una gara in più), eppure la sfida di Orta Nova ha confermato il generale equilibrio del girone.

Gara inaugurata dall’incoraggiante abbrivio di Sportilia (7-15), precisa ed efficace al servizio a spese dell’iniziale, incerta ricezione avversaria. Con il prosieguo dell’incontro, tuttavia, il sestetto di casa mostra più determinazione e lucidità sia in difesa sia soprattutto in battuta creando serie difficoltà alla ricezione biscegliese. Orta Nova recupera così il divario e si produce nel temporaneo sorpasso (19-18), ma nel finale di set la squadra di Nuzzi non si disunisce e prevale per 22-25. La reazione delle foggiane non si lascia attendere, come attesta il 25-19 con cui viene ripristinata la parità in fondo alla seconda frazione, mentre la terza (nonostante il tentativo di allungo di Sportilia sul 5-12) è caratterizzata da un avvincente testa a testa con frequenti ribaltamenti di punteggio fino all’epilogo ai vantaggi che arride all’Orta Nova (27-25). Non eccelsa sotto il profilo tecnico, ma apprezzabile sul piano dell’intensità e dell’agonismo, la gara prosegue sui binari dell’equilibrio anche nel quarto parziale, vinto di misura da Bisceglie (23-25).

Il verdetto è dunque demandato al tie-break, nel corso del quale Sportilia deve a lungo inseguire le padrone di casa prima del break risolutivo (propiziato in particolar modo dal turno in battuta di Claudia Mastrapasqua, subentrata in corso d’opera in cabina di regia) che regala la vittoria in rimonta per 13-15 e con esso altri due punti preziosi nel totalizzatore.