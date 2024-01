Continua il momento difficile di Sportilia che cede all’Adria Bari

Continua il momento negativo di Sportilia Volley che raccoglie la quarta sconfitta consecutiva cedendo per 3-1 sul neutro di Bitetto all’Adria Bari nel match valevole per la tredicesima giornata del girone A di Serie D.

Partono benissimo le ragazze di coach Nuzzi che dominano il primo parziale non lasciando alcuna possibilità alle baresi, costrette a cedere per 13-25. Dopo il cambio campo, tuttavia, il copione del match cambia e le padrone di casa entrano in partita dando vita ad un secondo set particolarmente combattuto che, però, premia l’Adria Bari, più lucida nel momento cruciale e abile a pareggiare i conti in virtù del 25-22 che vale l’1-1. La contesa si mantiene equilibrata anche nel corso della terza frazione ma, ancora una volta, nella fase decisiva Sportilia si dimostra meno precisa delle avversarie. Sul punteggio di 21-19, infatti, le biscegliesi soffrono un momento di blackout permettendo alle rivali di inanellare quattro punti consecutivi che consentono all’Adria Bari di completare le rimonta e mandare in archivio il terzo set sul 25-21. Sotto nel punteggio, Gentile e compagne non si arrendono e anche la quarta frazione è caratterizzata da un duello punto a punto che si risolve soltanto nelle battute finali, ai vantaggi. Tuttavia, la squadra ospite pecca nuovamente di lucidità e consegna il set e la partita alle baresi, brave ad imporsi grazie al 26-24 finale che sancisce il definitivo 3-1.

Tanto rammarico in casa biscegliese con Sportilia che, a causa di questa battuta d’arresto, resta inchiodata al sesto posto in classifica con 15 punti e deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima vittoria del 2024 e del girone di ritorno. Nel prossimo turno, in programma sabato 27 gennaio alle ore 19.30, il calendario offre l’occasione per il riscatto con la visita al PalaDolmen del fanalino di coda Orta Nova. (FOTO: ANNARITA BOCCAFORNO)