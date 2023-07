Continua il mercato di Star Volley, ufficiale l’arrivo di Civardi e Quarto

Secondo movimento in entrata per il mercato della Star Volley Bisceglie. Il club nerofucsia potrà contare sulla laterale Valentina Civardi (in foto slider), classe 1998. La pallavolista di origini lombarde ha vestito le maglie di Pavia (club di A2), Pisogne, San Zenone e Castellana Grotte: con quest’ultima formazione ha giocato per quattro annate consecutive, conquistando una promozione in B1, torneo nel quale ha trascinato la formazione abruzzese dell’Altino, nella stagione appena conclusa, alla finalissima per il salto in A2.

Ha già mostrato, malgrado la giovane età, tutto il suo valore conquistando due promozioni in carriera. Ora è pronta a dare il suo apporto al progetto tecnico della Star Volley Bisceglie. Martina Quarto (in foto in basso), classe 2002, sarà il libero della formazione nerofucsia per la stagione 2023-2024. Originaria di Eboli, ha giocato per la Polisportiva Due Principati Baronissi in B1, a Bassano del Grappa (B1), quindi ancora a Baronissi in A2 e a Nola in B2: tutte esperienze formative che le hanno consentito di crescere e maturare, mettendosi in evidenza.