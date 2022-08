Conferme per De Nicolò e Lo Basso in casa Sportilia Volley

Arrivano due nuove conferme in casa Sportilia, che nella prossima stagione potrà contare anche su Noemi De Nicolò e Alessia Lo Basso.

Laterale, classe 2002, De Nicolò ha dato un notevole contributo alla causa biancazzurra. “Le motivazioni sono identiche, se non superiori rispetto all’anno passato – spiega la pallavolista di Santo Spirtio – . Ho voglia di mettermi in gioco e sono sicura che con impegno riuscirò ad effettuare il salto di qualità. Conosco i miei punti deboli e lavorerò sotto il profilo sia tecnico sia mentale. Dovrò essere più continua e avere prestazioni meno altalenanti. Mi sento più

responsabilizzata rispetto alla scorsa stagione, durante la quale ho fatto esperienza. Sono pronta a lavorare con le mie compagne per un miglioramento individuale e collettivo. Sarà un torneo ostico e con uno spessore tecnico elevato. Molte avversarie hanno allestito un roster del tutto nuovo o quasi, quindi dobbiamo sfruttare al meglio l’intesa che abbiamo creato lo scorso anno e non dimenticare quanto di buono evidenziato. Si scenderà in campo in campo con atteggiamento umile e al contempo col desiderio di giocarcela con tutti”.

Pronta ad un nuovo salto di qualità, invece, la centrale Lo Basso, che lo scorso anno ha guadagnato sempre più spazio in prima squadra, con diverse presenza da titolare. “Sono emozionata e ho voglia di ripartire con entusiasmo – commenta Lo Basso – . Sono determinata a lasciarmi guidare da coach Nuzzi nel cammino di crescita iniziato l’anno scorso. Impegno e dedizione saranno le prerogative da sfoderare per ottenere risultati gratificanti, come ci insegna quanto avvenuto in positivo nella seconda metà della passata stagione. Ci attende un campionato probabilmente più competitivo del precedente, ma ad ognuna di noi non mancheranno dedizione, voglia di sudare e di migliorarsi per superare le nuove sfide che avrà in serbo l’annata alle porte”.