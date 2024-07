Conferma al vertice della Can 5 Elite per il biscegliese Nicola Gisondi

Continua il percorso come Componente della Can 5 Elite per il biscegliese Nicola Gisondi (Sezione di Molfetta) confermato nelle scorse ore a seguito della nomina dei Responsabili e dei Componenti degli Organi Tecnici Nazionali.

Conferme anche per il Responsabile Angelo Galante (Sezione di Ancona) e per l’altro Componente alla guida degli arbitri italiani Daniele Di Resta (Sezione di Roma 2).

Onori e oneri che non cambiano per Gisondi che continuerà, per il quarto anno consecutivo, a contribuire con le sue conoscenze al percorso di crescita degli arbitri di Serie A maschile e femminile.