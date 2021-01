Comune di Bisceglie, riconoscimento per la stagione 2020 di Carmelo Musci

Il 2020 per Carmelo Musci è stato un anno di conferme, culminate con la nomina di atleta dell’anno under 20. La stagione agonistica 2021 segna un passaggio importante nella maturazione dell’atleta biscegliese, che saluterà la categoria Juniores per passare al raggruppamento delle Promesse

Negli scorsi giorni il talento in forza alle Fiamme Gialle è stato accolto nella sala consiliare del Comune di Bisceglie per un riconoscimento: “Mercoledì abbiamo ricevuto in Comune Carmelo Musci, uno degli atleti più rappresentativi della nostra Città – afferma il primo cittadino Angelantonio Angarano – che recentemente è stato nominato atleta under 20 dell’anno dalla Fidal. Un ambito riconoscimento che premia il nostro Carmelo e le sue brillanti affermazioni a livello nazionale e internazionale nel getto del peso e nel lancio del disco – sottolinea. Risultati di assoluto prestigio conquistati con costanza, passione, impegno e umiltà” conclude Angelantonio Angarano.



Carmelo Musci ha già cominciato a rincorrere i suoi obiettivi del 2021, ottenendo alla prima uscita stagionale il pass per gli Europei under 23 in programma a Bergen. L’attrezzo del peso è stato scagliato alla distanza di 18.61 metri in quel di Molfetta, a soli 10 centimetri dal suo personal best. Buona anche la sua prova nel disco dove è riuscito a toccare quota 51.84 metri (record personale di 55.28) lo scorso weekend.