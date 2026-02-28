Complicato impegno in trasferta per la Star Volley

Importante impegno in trasferta per la Star Volley Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 17, è di scena sull’ostico campo del Pomezia nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B1.

Obiettivo tre punti per le ragazze di coach Sarcinella, chiamate a dare continuità alla bella vittoria dello scorso fine settimana conquistata contro Trestina nella gara d’esordio del nuovo tecnico sulla panchina biscegliese. La squadra ha lavorato con grande dedizione in settimana per arrivare al meglio a questa complessa trasferta contro una formazione solida e reduce da un ottimo momento di forma. Le laziali, infatti, hanno conquistato due rotonde vittorie per 3-0 negli ultimi due incontri disputati mostrando un ottimo gioco. Pomezia occupa l’ottava posizione in classifica con 18 punti e può contare su un roster di buonissima qualità nel quale spiccano la palleggiatrice Carlotta Oggioni, l’opposto Carlotta Frasca e l’esperta schiacciatrice Deborah Liguori.

La sfida tra le romane e la Star Volley sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Bianca Monti e Anna D’Aniello. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)