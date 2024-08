Cominciato il lavoro di preparazione per la Virtus Bisceglie

Ha preso il via ieri la fase di preparazione della Virtus Bisceglie che si appresta ad esordire nel campionato di Promozione.

Il gruppo guidato da mister Alessio De Tommaso e dal suo vice Raffaele Longo, ha svolto il primo allenamento stagionale. Ragazzi subito a lavoro sotto le indicazioni del preparatore Gabriele Monopoli.

“L’organico – si legge nella nota del club – sarà gradualmente scremato e composto, a pieno regime, da 26 elementi”

In fase di definizione anche il programma delle amichevoli: già fissato il test in calendario mercoledì 14 agosto, alle 10:30 sul sintetico del “Di Liddo”, con l’Unione Calcio Bisceglie. In questa fase iniziale la squadra si allenerà tutte le sere, dal lunedì al venerdì.