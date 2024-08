Comincia in salita il campionato di Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Si apre con due passi falsi il campionato di Eccellenza di Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che raccolgono due sconfitte nel rispettivi match inaugurali del torneo.

Conferma i pronostici della vigilia il Barletta che con un gol per tempo supera al “Di Liddo” l’Unione Calcio Bisceglie al termine di una gara controllata per larghi tratti dai biancorossi. Il primo undici scelto da mister Monopoli vede Lullo tra i pali, una linea difensiva composta da Di Pierro a destra, Ngom e Luis Alberto centrali e Dicorato a sinistra, a centrocampo agiscono l’under De Blasio, Andriano e capitan Binetti. Tridente offensivo con Ziani e Zinetti sugli esterni a supportare Amoroso. Solo panchina per l’ultimo acquisto estivo Suriano. Dalla parte opposta il Barletta sfodera tutto il proprio potenziale con l’ex Bisceglie Riccardo Lattanzio al centro dell’attacco supportato dalla fantasia di Strambelli. L’approccio dell’Unione non è negativo ma il Barletta, dopo una primissima fase di studio, inizia a spingere costringendo prima Ngom ad un salvataggio sulla linea poco prima del decimo minuto e, poco dopo, sbloccando il punteggio grazie al gol di Strambelli, bravo a centrare il bersaglio grosso dal cuore dell’area di rigore. Gli ospiti spingono ancora e al 17’ Lullo salva su Lattanzio lanciato a rete. L’Unione si riorganizza e al 29’ va ad un passo dal pareggio con la grande giocata di Amoroso che costringe Staropoli ad un intervento prodigioso in corner che l’arbitro, però, non concede tra le proteste dei biscegliesi. Il finale di frazione vede decisamente più pimpanti gli azzurri che, a pochi istanti dal riposo, sfiorano ancora l’1-1 con la clamorosa traversa colpita da Binetti sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Zinetti. Sul prosieguo dell’azione Di Pierro rimette in mezzo per Luis Alberto che insacca, ma l’arbitro annulla per una presunta posizione irregolare del terzino biscegliese scatenando nuovamente le proteste dei ragazzi di mister Monopoli.

Nella ripresa i ritmi calano vistosamente complice il grande caldo ma il Barletta dà sempre la sensazione di poter controllare la partita. L’Unione, infatti, fa fatica a trovare spazi nella retroguardia barlettana e soffre le giocate di Strambelli che al 69’ illumina Turitto con un assist al bacio per lo 0-2 che chiude virtualmente il match. La palla del fantasista biancorosso è perfetta e per Turitto è un gioco da ragazzi saltare Lullo e depositare in rete. Le mosse di Monopoli, che inserisce gli attaccanti Suriano e Pelosi, non sortiscono effetti e, anzi, solo uno strepitoso intervento di Lullo su Lattanzio sull’ennesima giocata di classe di Strambelli evita il tris del Barletta al 79’. Nel finale non accade più nulla e così la corazzata biancorossa coglie i primi tre punti del proprio campionato.

Non va meglio al Bisceglie Calcio che, dopo un buon avvio di partita, cade nella ripresa al “Dimitri” di Manduria cedendo per 4-2 ai padroni di casa. All’esordio sulla panchina nerazzurra, mister Scaringella sceglie Pesenti al centro dell’attacco supportato da Koné, uno dei pochissimi reduci della scorsa stagione, e da Esposito. L’inizio degli ospiti è promettente e proprio sull’asse Esposito – Koné si concretizza il vantaggio nerazzurro. Al 9’ assist perfetti di Esposito e conclusione vincente di Koné per lo 0-1. Il Bisceglie contiene con grande autorevolezza la reazione tarantina e all’intervallo conduce meritatamente. Al rientro dagli spogliatoi il Manduria spinge alla ricerca del pareggio a 53’ riequilibra la sfida grazie al sigillo di Achik, bravo a raccogliere l’assist di Coronese. L’1-1, però, dura una manciata di minuti poiché al 59’ Chiochia atterra ingenuamente Pesenti consentendo al Bisceglie di usufruire di un calcio di rigore che Koné trasforma con freddezza. La doppietta dell’esterno ivoriano sembra indirizzare la gara ma nel finale il Bisceglie patisce probabilmente la stanchezza e cede agli avversari. Al 79’ la splendida acrobazia di De Sagastizabal vale il 2-2 per il Manduria che negli ultimi dieci minuti completa la rimonta prima con la rete del neo entrato Aimi all’87’ e in pieno recupero arrotonda il risultato con l’assolo di Achik che vale la doppietta personale ed il definitivo 4-2.

Restano dunque al palo le due formazioni biscegliesi dopo i primi novanta minuti del torneo e così entrambe cercheranno il riscatto nella stracittadina in programma domenica prossima 1 settembre.

