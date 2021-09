Comincia da Trani l’avventura in Coppa della Virtus Bisceglie

Dopo il brillante esordio in campionato, comincia l’avventura della Virtus Bisceglie anche nella Coppa Puglia che, nel primo turno, vedrà i biancazzurri impegnati in un girone eliminatorio assieme a Città di Trani e Virtus Molfetta. Proprio la sfida tra i padroni di casa tranesi e i biscegliesi in programma oggi pomeriggio alle ore 13 al “Capirro Sport Village” darà il via alla manifestazione.

L’insolito orario del match costringerà il tecnico Piccarreta a fare a meno di alcuni elementi che non saranno della partita a causa degli inderogabili impegni lavorativi. La volontà del team biscegliese, tuttavia, è quella di ottenere i tre punti per dar seguito alla vittoria ottenuta in campionato e avvicinare la qualificazione al turno successivo. Non sarà un impegno semplice, infatti gli avversari di giornata sono reduci dal successo per 2-0 nei confronti del Real San Giovanni Rotondo nel primo incontro di campionato.

La gara di oggi determinerà il calendario del girone: in caso di successo o pareggio infatti la Virtus Bisceglie riposerebbe nella seconda giornata quando entrerà in gioco la Virtus Molfetta. In caso di sconfitta invece i biscegliesi affronterebbero la compagine molfettese nel secondo incontro del girone e riposerebbero nella terza ed ultima giornata. (FOTO: SERGIO PORCELLI)