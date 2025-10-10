Comincia da Arzano il cammino in Serie B1 della Star Volley

Si apre con una trasferta in terra campana il campionato della Star Volley Bisceglie che nel match d’esordio del girone D di Serie B1, in programma domani pomeriggio alle ore 16, si reca sul parquet dell’Arzano.

Una sfida complessa per le ragazze di coach Guadalupi ma da non sbagliare per iniziare al meglio una stagione che si preannuncia stimolante e al tempo stesso ricca di insidie visto il lotto delle squadre partecipanti al campionato. Le nerofucsia si sono preparate al meglio per l’esordio disputando una serie di test nelle ultime settimane al fine di arrivare nelle migliori condizioni possibili al primo impegno ufficiale. L’ultimo allenamento congiunto è stato disputato in settimane sul campo del Cerignola, formazione anch’essa impegnata nel campionato di Serie B1, e Star Volley ha dimostrato di essere già in forma superando le rivali per 3-1. Un test dal quale lo staff tecnico biscegliese ha potuto trarre indicazioni confortanti in vista della trasferta di domani.

L’incontro tra Arzano e Stra Volley sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Simona Scudiero e Valeria Laggiri. (Credit foto: Cristina Pellegrini)