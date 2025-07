Cometti e Star Volley ancora insieme per essere protagoniste

Benedetta Cometti si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia della Star Volley Bisceglie. Dopo un campionato esaltante, la centrale lombarda classe 2000 è stata confermata nel roster nerofucsia, consolidando un legame tecnico e umano che si è rivelato vincente.

La scorsa stagione ha visto Cometti affermarsi come uno dei pilastri della formazione pugliese, capace di chiudere il campionato di B1 con un prestigioso terzo posto, centrando i playoff per l’accesso alla Serie A2. Un traguardo importante per una squadra al debutto nel terzo campionato nazionale, e un riconoscimento del valore di un’atleta cresciuta nei vivai di Foppapedretti Bergamo e Igor Novara.

«Sono molto contenta di tornare a Bisceglie, una città che mi ha accolta facendomi sentire a casa sin dal primo giorno» ha dichiarato Cometti. «La proposta di rinnovo della dirigenza mi ha entusiasmata immediatamente. Non vedo l’ora di rientrare in palestra, lavorare con coach Guadalupi, lo staff e le mie compagne. Sarà bello ritrovare le ragazze della passata stagione e, soprattutto, i tifosi biscegliesi che ci hanno sostenuto con passione e continueranno a farlo».

La Star Volley, dal canto suo, punta sulla continuità per ambire a nuovi traguardi. La conferma di Cometti rappresenta un segnale di solidità e ambizione, con la dirigenza determinata a costruire una squadra capace di competere ancora ad alti livelli. Credits: Cristina Pellegrini