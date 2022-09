Colpo Virtus Bisceglie, ufficiale l’arrivo di Mattia Pasculli

Chiusura col botto nel mercato della Viritus Bisceglie che ha ufficializzato nel pomeriggio di oggi l’ingaggio di Mattia Pasculli. Il fantasista biscegliese, classe 1986, giocherà per la squadra di mister Piccarreta nel prossimo campionato di Prima categoria.

La carriera del funambolo biscegliese è stata caratterizzata dalla esperienze con le maglie di Bisceglie e Unione Calcio passando anche per il Don Uva. L’approdo nella famiglia Virtus è una nuova tappa cittadina, oltre a quella collezionate con Corato, Canosa, Altamura e Orta Nova.

L’attaccante ha già svolto alcuni allenamenti con il gruppo entrando subito in sintonia con i compagni: il suo estro risulterà essenziale per garantire maggiore qualità all’organizzazione di gioco biancazzurra, alzare il livello tecnico della squadra e renderla ancora più pericolosa in fase offensiva. Un rinforzo importante per dare ulteriore vigore alle legittime ambizioni della Virtus Bisceglie.