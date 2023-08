Colpo Virtus Bisceglie, preso il centravanti Di Francesco

Colpo di mercato messo a segno dalla Virtus Bisceglie che ha ufficializzato l’acquisto di Nicola Di Francesco in vista del prossimo campionato di Prima Categoria.

Il centravanti classe 1983, che nell’ultima stagione ha giocato in Promozione con le maglie di Città di Trani e Virtus San Ferdinando, ha alle spalle trascorsi lusinghieri e diversi campionati vinti: tante le squadre per le quali ha giocato, fra Barletta, Corato, Terlizzi (con uno storico salto in Eccellenza), Trani, Ortanova, Rionero, Lavello, Molfetta, Real Siti e Canosa.

Determinatissimo a fare ancora la differenza, Di Francesco ha scelto la Virtus in ragione delle condivise ambizioni: il bomber vuole ancora gonfiare la rete e vincere, la dirigenza biscegliese punta al vertice.