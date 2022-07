Colpo under per la Star Volley, presa la giovane Losavio

Un innesto giovanissimo e al tempo stesso di rilievo caratterizza il mercato della Star Volley Bisceglie che, nella giornata di ieri, ha annunciato l’ingaggio della palleggiatrice classe 2001 Margherita Losavio.

A dispetto dei suoi ventuno anni d’età, infatti, il nuovo acquisto nerofucsia ha già maturato esperienze importanti con le maglie di Noci in Serie B2 e Acquaviva in Serie C e arriva a Bisceglie con l’obiettivo di crescere ulteriormente ed allungare le rotazioni a disposizione del tecnico Marcello Sarcinella. Molto entusiasta di questa nuova esperienza la giovane palleggiatrice, originaria di Putignano, si è detta molto contenta della chiamata ricevuta dalla Star Volley e della possibilità di potersi mettere alla prova in un campionato così competitivo.

Grazie a questo ulteriore colpo di mercato si delinea sempre di più la composizione definitiva del gruppo che dovrà affrontare il primo torneo di Serie B2 nella storia del sodalizio nerofucsia. Ad oggi, infatti, oltre alla Losavio sono già sei le giocatrici annunciate dalla società, le riconfermate Todisco, Padula e capitan Haliti e le nuove arrivate Mileno, Costantini e Mantovani.