Colpo Lions Bisceglie, preso il bulgaro Alex Ouandie

Un innesto di spessore, un acquisto che segna la storia della pallacanestro cittadina. Nella giornata di ieri, infatti, i Lions Bisceglie hanno contrattualizzato colui che rappresenta il primo giocatore comunitario della storia nerazzurra, il cestista bulgaro Alex Ouandie.

Il primo colpo di mercato della società biscegliese, dopo le conferme di Dip e Chiti, si concentra dunque sull’unico slot riservato ai giocatori di formazione o passaporto non italiano dai regolamenti del nuovo campionato di Serie B nazionale. Guardia mancina, classe 1996 il neoacquisto neroazzurro ha saputo farsi apprezzare in tutti i contesti nei quali si è cimentato in carriera abbinando grandi qualità tecniche agli importanti mezzi fisici (198 cm per 90 kg). Dopo le brillanti esperienze in patria, in seconda lega con la maglia del Vidabasket (19.6 punti di media ad appena 18 anni), e in massima serie con il Levski Lukoil, Ouandie ha lasciato il segno anche in Italia dimostrando parecchia dimestichezza realizzativa nelle categorie C Silver ligure, disputata a Tigullio, e C Gold campana con la canotta di Agropoli.

La chiamata dei Manchester Giants nella BBL, il massimo campionato della Gran Bretagna, rappresenta la ciliegina sulla torta per Ouandie che in questa lega, in fortissima crescita in ambito europeo, ha chiuso la stagione con 9.1 punti di media. Esaurita l’esperienza britannica la guardia bulgara rientra in Puglia nel torneo di C Gold trascinando Corato e Lucera, ottenendo due promozioni da protagonista con la media stratosferica di oltre 24 punti a partita nelle due stagioni disputate. L’auspicio di tutto il mondo Lions, e in primis del nuovo tecnico Fabbri, è che Ouandie possa confermarsi anche in maglia nerazzurra in virtù dei grandi numeri mostrati nelle scorse stagioni.

“Sono entusiasta per questa opportunità: salire in Serie B nazionale e giocare per Bisceglie, una grande società” – sono state le prime parole del giocatore ai microfoni ufficiali del club – “Ho sentito sempre parole fantastiche sulla dirigenza, sui tifosi e sulla città. Sono consapevole delle aspettative e degli obiettivi del club e di coach Enrico Fabbri e sono grato che abbiano riposto fiducia in me per raggiungerli. Non sarà una stagione facile perché il campionato sarà molto competitivo”. (FOTO: PAGINA UFFICIALE LIONS BASKET BISCEGLIE)