Colpo Lions, alla corte di coach Nunzi ecco Federico Ingrosso

Nelle scorse ore i Lions Bisceglie hanno ufficializzato l’approdo in squadra di Federico Ingrosso e la risoluzione dei rapporti con l’uscente Stefano Borsato.

Ingrosso, nato nel 1994 (188 cm per 82 kg) e originario di Calimera (Lecce), ricopre principalmente il ruolo di guardia ma sa interpretare anche i panni del playmaker. Il classe 94 è un valore aggiunto soprattutto dal punto di vista dell’esperienza, avendo sempre militato in serie B tra Monteroni, Nardò, Borgosesia, Empoli, Reggio Calabria con una media realizzativa di ben 10 punti per gara.