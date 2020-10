Colpo esterno e primi punti stagionali per il Futbol Cinco Bisceglie

Il turno infrasettimanale porta bene al Futbol Cinco che incamera la prima vittoria stagionale in casa dell’Alta Futsal in occasione delle terza giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5.

Con il fardello dell’ultimo posto in classifica, a quota zero punti, i neroazzurri del presidente Tritto rendono visita alla neo promossa compagine altamurana che chiude la prima frazione di gioco in vantaggio di una marcatura grazie ad Aruanno. Nella ripresa, però, gli uomini allenati da Maurizio Di Pinto hanno la giusta reazione ribaltando il risultato grazie ai gol del pivot D’Elia e di capitan Lamanuzzi che firma il definitivo 1-2 esterno che vale la prima vittoria ed i primi punti stagionali dei biscegliesi.

Futbol Cinco Bisceglie che guadagna posizioni in classifica e che guarda con maggiore serenità al prossimo impegno, sabato 17 ottobre, con una nuova trasferta, questa volta sul campo della New Team Putignano.