Colpo esterno dei Lions Bisceglie sul campo di Reggio Calabria / CLASSIFICA

È un passo importante verso l’accesso i playoff quello compiuto dai Lions Bisceglie, capaci di importsi al PalaCalafiore nell’anticipo del decimo turno della fase play in gold di Serie B2 con la Viola Reggio Calabria.

I nerazzurri di Fabio Saputo hanno centrato un colpo pesantissimo in forza di una prestazione difensiva di spessore, tenendo gli avversari sotto i 60 punti realizzati con il 34% dal campo. Un sostanziale equilibrio ha caratterizzato la prima frazione, con i Lions limitati nelle loro potenzialità da un numero di palle perse elevato (5). La propensione degli ospiti a cercarsi e far girare palla ha fruttato uno 0-10, confezionato da El Agbani, Rodriguez e Dip: un canestro del capitano dalla lunga distanza è valso il +9 Bisceglie (23-32 al 18’). Reazione d’orgoglio dei padroni di casa con un parziale di 10-2 fino all’intervallo lungo.

Il collettivo nerazzurro si è prodotto in uno strappo, firmato da Rodriguez, in apertura di terzo periodo (33-39). Reggio Calabria, ancora una volta, ha ricucito senza mai riuscire a mettere la testa avanti: l’attenzione mostrata da Dancetovic e soci a protezione del proprio canestro si è rivelata fondamentale per superare i momenti meno propizi in attacco. La Viola ha cercato di riavvicinarsi senza andare oltre il -3 sulla sirena della terza frazione e i Lions si sono prodotti in un altro strattone, stavolta decisivo: la carica l’ha suonata di nuovo un ispirato El Agbani (48-54); di un concreto Okiljevic il +9 (50-59). Reggio Calabria, in rottura prolungata, non è riuscita a produrre nulla di utile: Amo, El Agbani, Trentini e Rodriguez (6 assist) hanno fissato il massimo vantaggio (52-67) chiudendo la partita con qualche minuto d’anticipo.

Una vittoria di squadra che conferma i progressi e la crescita dei Lions Bisceglie, determinati a raggiungere i playoff. Il calendario, per i nerazzurri, la trasferta di Angri di giovedì 17 aprile e il match interno con Matera di domenica 27.

Viola Reggio Calabria-Lions Bisceglie 59-69

Viola Reggio Calabria: Stamatis 11, Bangu 4, Donati 2, Simonetti 10, Ani 14, Idiaru 11, Dell’Anna 5, Paulinus 2, Cessel, Boniciolli. N.e.: Mazza, Pisapia. All.: Cadeo.

Lions Bisceglie: Rodriguez 20, El Agbani 18, Dancetovic, Okiljevic 15, Dip 7, Amo 5, Trentini 4, Cavalieri. N.e.: Colombo, Macera, La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Caputo di Lamezia Terme (Catanzaro), Loccisano di Cosenza.

Parziali: 17-16; 33-34; 48-51.

Note: usciti per cinque falli El Agbani e Simonetti. Tiri da due: Reggio Calabria 14/32, Bisceglie 14/28. Tiri da tre: Reggio Calabria 5/24, Bisceglie 9/25. Tiri liberi: Reggio Calabria 16/26, Bisceglie 14/21. Rimbalzi: Reggio Calabria 35, Bisceglie 32. Assist: Reggio Calabria 12, Bisceglie 15.