Colombo e Okiljevic per arricchire il roster dei Lions Bisceglie

Quarta e quinta ufficializzazione di mercato per i Lions Bisceglie che hanno ingaggiato il playmaker Luca Colombo ed il lungo Zdravko Okiljevic

Cresciuto nei settori giovanili di Olimpia Milano (fino all’Under 14) e Virtus Bologna (fino all’Under 19), Colombo ha compiuto la prima esperienza a livello senior con la canotta di San Vendemiano, in B, facendo registrare 3 punti in 12 minuti medi di utilizzo. Ingaggiato dalla Cestistica San Severo nel scorso della stagione 2023-2024 Colombo ha fornito un buon apporto alla salvezza della formazione dauna: 4 punti in 12 minuti di impiego. «Sono felice e pronto per questa nuova stagione a Bisceglie, mi impegnerò al massimo per dare un contributo concreto alla squadra» ha sottolineato Luca Colombo.

Zdravko Okiljevic

Un lungo efficace, in grado di combinare le necessarie capacità tecniche e quel pizzico di concretezza indispensabile per competere in un contesto di alto livello come quello della B2. Zdravko Okiljevic corrisponde perfettamente alla descrizione: l’ala forte nata il 13 ottobre del 2001 a Niksic, in Montenegro, ha già alle spalle l’esperienza che serve, malgrado la giovane età, per garantire solidità al settore degli interni. 202 cm per 96 kg, il giocatore ingaggiato dai Lions Bisceglie è cresciuto in patria, nei vivai di KK Montenegro e Buducnost Podgorica, vestendo la canotta della sua nazionale in occasione dei Mondiali Under 17 in Cina. Giunto in Italia ha fatto parte della prima squadra dell’Orlandina in A2, ha giocato in B a Lucca, Ozzano, Olginate, nella Real Sebastiani Rieti e nella Pielle Livorno mentre nell’annata appena conclusa si è messo in evidenza a Piombino con 5.1 punti, il 39% nel tiro da tre e 4.3 rimbalzi in 17 minuti medi di impiego sul campo, raggiungendo i playoff di B Nazionale. Veloce e di buona stazza, con un ottimo senso del rimbalzo, Okiljevic sarà un riferimento per il team sotto le plance. «Sono particolarmente felice della chiamata ricevuta dai Lions Bisceglie e non vedo l’ora di iniziare questa stagione, pronto a dare il massimo. Dobbiamo lavorare tanto per crescere come squadra, fare gruppo, divertirci e divertire soprattutto i nostri tifosi» ha dichiarato Zdravko Okiljevic.