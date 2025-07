Claudio Lopopolo confermato alla guida degli Eagles Bisceglie per la stagione 2025-26

Prosegue all’insegna della continuità il cammino degli Eagles Bisceglie: Claudio Lopopolo è stato confermato allenatore della squadra anche per la stagione 2025-2026. Una scelta condivisa dalla società e dallo spogliatoio, frutto dell’eccellente lavoro svolto da Lopopolo nella scorsa stagione, culminata con la qualificazione alla semifinale playoff al primo anno in Seconda Categoria.

Determinato e motivato, Lopopolo ha accolto con entusiasmo il rinnovo, dichiarando: “Voglio esprimere la mia sincera gratitudine a tutta la famiglia Eagles per avermi rinnovato la fiducia. Sono onorato di far parte di questa squadra e sono determinato a contribuire al nostro successo. Grazie al presidente e a tutto lo staff dirigenziale per la loro passione e dedizione”.

Obiettivi chiari per il mister: migliorare il quarto posto ottenuto lo scorso anno e spingersi oltre le semifinali dei playoff. “Siamo una squadra giovane e ambiziosa – ha sottolineato – e sono fiducioso che possiamo raggiungere grandi risultati”.

Il club, galvanizzato dalla prestazione dello scorso campionato, punta ora a confermarsi protagonista e a consolidare un progetto che mette al centro il talento e la crescita dei giovani. Il rinnovo di Lopopolo è il primo tassello di una nuova stagione all’insegna dell’ambizione e della voglia di sognare.

Foto: Sergio Porcelli