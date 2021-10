Cinquina Unione al Di Liddo, Pasculli regala tre punti al Don Uva, ko Virtus Bisceglie

È di due vittorie ed una sconfitta il bilancio della compagini biscegliesi che partecipano ai campionati regionali di calcio.

Seconda affermazione consecutiva, la prima stagionale in casa, per l’Unione Calcio Bisceglie che spazza via il tabù “Di Liddo” superando il Team Orta Nova 5-0 in occasione della quinta giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, girone A. Gara che si sblocca nel primo tempo grazie ad un gran gol di Papagni. Nella ripresa gli uomini di Luca Rumma dilagano con la doppietta di bomber Manzari e le reti di Amoroso e Binetti che confezionano la cinquina finale. Il sodalizio del presidente Enzo Pedone sale a 12 punti in zona playoff. Domenica prossima impegno in quel di Manfredonia

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Porta la firma di Mattia Pasculli la vittoria esterna del Don Uva che con il minimo scarto si impone sul campo del Football Acquaviva nella sesta giornata del campionato di Promozione, girone A. La rete del funambolo biscegliese giunge al 37’ del primo tempo. Gli uomini di Capurso sono stati bravi a gestire il vantaggio e portare a casa la vittoria numero tre in stagione salendo in ottava posizione in graduatoria a quota 10 punti. Domenica prossima biscegliesi che al “Di Liddo” ospiteranno il Fesca Bari

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Secondo stop stagionale, infine, per la Virtus Bisceglie che rimedia un secco 3-0 sul campo del Real Zapponeta nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria, girone A. Biscegliesi fermi a quota quattro punti in classifica con un +1 sulla zona playout. Domenica prossima impegno casalingo contro il Nuova Daunia Foggia.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA