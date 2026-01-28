Cinquina liberatoria: il Bisceglie Calcio Femminile torna a sorridere a Sannicandro

Cinque gol per lasciarsi alle spalle le difficoltà e ritrovare fiducia, gioco e risultati. Il Bisceglie Calcio Femminile reagisce con carattere e qualità, imponendosi con un netto successo nella trasferta di Sannicandro, valida per la quinta giornata del campionato di Eccellenza pugliese, e rilanciando con forza le proprie ambizioni.

Le nerazzurre approcciano la gara con equilibrio e determinazione, studiando le avversarie senza timori. Al 20’ arriva il vantaggio che rompe l’equilibrio: Carrante verticalizza per Bruno, appoggio preciso per Flavia Petruzzella che trova la conclusione vincente e torna al gol dopo oltre 300 minuti, liberando tutta la propria gioia. È la scintilla che accende la partita.

Pochi minuti dopo Petruzzella si conferma imprendibile, partendo dalla distanza e creando scompiglio nella difesa di casa. Conserva respinge il primo tentativo, ma sulla ribattuta Vecchiarino è la più lesta e firma il raddoppio. Il Bisceglie prende il controllo del match e, a dieci minuti dall’intervallo, cala anche il tris: azione manovrata con Carrante, conclusione ancora di Petruzzella e 3-0 all’intervallo.

Nella ripresa dopo appena cinque minuti arriva il gol più bello della giornata: Elga Celi recupera palla a centrocampo, serve Petruzzella che inventa un colpo di tacco illuminante per Carolina Bruno, brava a depositare in rete il pallone del 4-0.

Mister Enzo Di Meo gestisce le rotazioni mantenendo alta l’intensità e nel finale arriva anche la quinta rete: Vecchiarino si presenta sola davanti al portiere e chiude definitivamente i conti, firmando la doppietta personale e una vittoria dal peso specifico enorme. Una prestazione convincente, che restituisce entusiasmo e consapevolezza a un Bisceglie deciso a tornare protagonista. (credit foto: Bisceglie Calcio Femminile)