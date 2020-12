Cinquina Elia, Diaz corsara in terra abruzzese

Seconda vittoria consecutiva nel giro di pochi giorni per la Diaz, capace di espugnare il campo del Real Dem in occasione del recupero della nona giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Partita equilibrata al Palasenna con la Diaz intenta a prendere le misure all’avversario, ma anche ad un campo dalle dimensioni diverse rispetto al PalaDolmen. Sinigaglia evita la capitolazione sul tentativo di Schurtz, bene anche il collega Casati su Sasso. Ad aprire le danze ci pensa lo spagnolo Dodo Correia che con un diagonale dalla destra insacca alle spalle dell’estremo pugliese. Diaz che reagisce con personalità impattando neanche due minuti dopo con Simone Elia che con una azione personale da banda sinistra si autolancia per poi sferrare un tiro preciso che vale la nuova parità. Il ritmo partita sale ed a beneficiarne è lo spettacolo in campo. Real Dem che con Rosato e Schurtz cerca lo spunto vincente per il nuovo vantaggio, ma su una ripartenza Sinigaglia serve Iodice che al volo realizza la rete del 2-1 che porta la Diaz avanti alla fine del primo tempo.

La ripresa parte con gli abruzzesi decisi a recuperare il risultato, riuscendoci con la qualità di Rosato che riceve palla da calcio d’angolo e con un tiro preciso dalla distanza, posizione centrale, fulmina Sinigaglia beffandolo sulla sua destra. Neanche il tempo di gioire che la Diaz si riporta in vantaggio con Elia che riceve palla da Cassanelli, dribbla Casati e deposita in rete un’azione di pregevole fattura. Il tema tattico è delineato: Real Dem alla ricerca del nuovo pari e Diaz pronta a sfruttare gli spazi concessi. Detto fatto con Iodice che riparte velocemente per poi servire sulla destra Elia che da cecchino quale è mette dentro la rete del 4-2. Padroni di casa che inseriscono Correia quinto di movimento, ma in gol ci va ancora Elia intercettando un pallone nella propria metà campo per poi insaccare nella rete dalla distanza. Correia trova lo spunto vincente con un rasoterra dal limite dell’area di rigore, Cadini poco dopo recupera un pallone terminato sul palo, dopo tiro di Correia, per segnare la rete della definitiva sicurezza. Nel finale Rosato coglie un palo esterno, mentre Elia sigla la sua quinta rete personale di giornata che vale il definitivo 7-3 in favore della Diaz.

Per il sodalizio presieduto da Giuseppe Cortellino sono sei i punti in classifica e la prospettiva si risalire in classifica dovendo recuperare ancora partite di campionato.

