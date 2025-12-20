Non poteva esserci chiusura d’anno migliore per Diaz e Nettuno che si aggiudicano le rispettive gare di campionato e Coppa disputate nel pomeriggio di sabato 20 Dicembre.
I biancorossi si aggiudicano il derby della BAT superando per 5-1 il Grimal Futsal Barletta nell’undicesimo incontro del torneo cadetto girone G. Per i biscegliesi a segno De Cillis (doppietta), Iodice, Salguero e autorete di Acocella. Per gli ospiti invece, gol di Divincenzo. La Diaz chiude il girone d’andata con 30 punti frutto di 10 vittorie ed una sconfitta. Si tornerà in campo sabato 10 Gennaio con la sfida interna contro il Futsal Cetraro.
Colpo grosso del Nettuno che sbanca il “Pala Colombo” di Ruvo battendo per 4-2 il Futsal Byre Ruvo nella quarta giornata della Coppa Puglia serie C2. Le reti biancazzurre portano la firma di Losapio, Valente, La Notte e Palermo mentre, per i ruvesi, Tortora e De Venuto. Il Nettuno sale a quota 6 punti che significa primo posto in compagnia della Jovis Natio. Il prossimo turno di Coppa si giocherà sabato 24 Gennaio.
CLASSIFICA COPPA PUGLIA SERIE C2 GIRONE B
Foto: Rino Romanelli