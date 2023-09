Cinquina Diaz in Coppa della Divisione, Futbol Cinco ko alla prima di campionato

Esiti diversi sono giunti dal sabato di calcio a 5 per le biscegliesi Diaz e Futbol Cinco scese in campionato per i primi impegni stagionali.

Al PalaDolmen vittoria per 5-1 da parte della Diaz che nella prima giornata del triangolare di Coppa della Divisione ha superato la Virtus Libera Ischia. Nel torneo, quest’anno riservano agli Under 23, i biancorossi guidati da Agostino Cangelli si sono imposti grazie alla doppietta di Angarano e le reti di Simone, Sellak e Monterisi.

Sconfitta all’esordio nel campionato di Serie C1, invece, per il Futbol Cinco Bisceglie che soccombe alla distanza contro il Futsal Terlizzi. Biscegliesi che provano due volte a fuggire con le reti di D’Elia e De Chirico, ma raggiunti da De Scisciolo e Reyno. Nella ripresa gli ospiti allenati da Catinella allungano sino al 6-3 finale con altre due reti dello spagnoli Reyno e la doppietta del biscegliese Angelo Cassanelli. Per il Cinco c’è gloria da parte di D’Elia che firma la doppietta personale.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C1