Futsal: cinquina della Diaz, colpo grosso del Cinco, pari Nettuno con la capolista / CLASSIFICHE

Sabato più che positivo per le portacolori biscegliesi del futsal scese in campo nel pomeriggio di sabato 15 Febbraio.

La Diaz rispetta il pronostico in Serie B battendo 5-0 il Ferrandina grazie alla tripletta di De Cillis a cui si aggiungono i sigilli di Rappa e Dell’Olio. I biancorossi chiudono nel migliore dei modi la settimana e, grazie alla vittoria interna, comandano la classifica con 36 punti (2 in più del Soverato) in attesa di conoscere l’esito del ricorso presentato contro l’Alta Futsal. Sabato prossimo derby pugliese con il Carovigno.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Colpaccio esterno in Serie C1 del Futbol Cinco che sbanca il “Pala San Giacomo” di Conversano battendo 6-2 gli Azzurri in virtù della tripletta di Amato, doppietta di Vincenzo Sinigaglia e acuto di Uva. I nerazzurri salgono a quota 12 punti ritornando in scia playout attualmente distante una lunghezza. Sabato prossimo scontro salvezza con il Futsal San Martino.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Buon pareggio interno per il Nettuno che impatta per 3-3 contro la capolista San Ferdinando. Per i biancazzurri gol di Spadavecchia, Maurizio Valente e La Notte. I biscegliesi, al quarto pareggio in campionato, si portano a 22 punti e, nel prossimo turno, in programma sabato 22 Febbraio, se la vedranno con le Aquile Molfetta.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Felice Nichilo