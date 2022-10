Cinco torna a vincere, Diaz e Nettuno ko

Una vittoria e due sconfitte. Sono questi gli esiti delle gare che ha visto protagoniste le tre portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 15 ottobre.

Primo ko in campionato per i biancorossi di Capurso battuti al “PalaDolmen” per 4-1 dal New Taranto calcio a 5 nel terzo turno del torneo cadetto girone G. I locali partono forte e dopo 1’02” sbloccano subito il risultato con Di Benedetto. Gli ospiti pareggiano i conti al minuto 11’52”con un gran gol di De Risi abile a saltare il diretto marcatore ed infilare Lopopolo con una precisa puntata. Nella ripresa, gli ospiti ribaltano la situazione al 7’21” con un colpo di tacco di Lopes che concretizza una grande giocata di Rosato. Trentaquattro secondi dopo, gli jonici triplicano con Rosato. In tale occasione la Diaz protesta per un calcio di rigore non concesso. Quando mancano 5′ al termine, mister Capurso gioca la carta Di Gregorio quale quinto di movimento. Gli effetti non sono quelli sperati perchè al 18’54” il Taranto pone in ghiaccio il match con la marcatura di De Risi. La Diaz rimane a quota 6 punti e, nel prossimo turno, in programma sabato 22 ottobre sarà di scena al “Pala Pergola” di Potenza ospite della compagine lucana.

Torna a sorridere il Futbol Cinco che supera per 6-5 in trasferta il Futsal Monte Sant’Angelo nella quinta giornata del massimo campionato regionale grazie alla tripletta di Sinigaglia, alla doppietta di Garofoli (autore del sesto gol biscegliese) e Di Ceglie. Nerazzurri che si portano a 7 lunghezze e, nel prossimo turno ospiteranno al “Pala Cosmai” l’Aradeo calcio a 5.

Esordio da dimenticare per il Nettuno sconfitto per 5-2 dal Poggiorsini nel match disputatosi nella cittadina barese. Per i biancazzurri non basta la doppietta di De Cillis. I padroni di casa infatti sono andati a segno con Clemente, autore di una doppietta rimpinguate dai sigilli di Quattromini, Gemuaro e Antonicelli. Sabato prossimo il Nettuno affronterà al “Centro Sportivo Aurora” il Just Mola.

Foto: Felice Nichilo