Futbol Cinco ospita nel recupero il Taranto, Nettuno contro Public Molfetta in C2

Tre giorni dopo l’ultimo incontro disputato, è nuovamente tempo di campionato per Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo questa sera, 29 marzo.

Futbol Cinco che ospiterà al “Pala Cosmai” alle ore 20.30 il New Taranto nel recupero della diciannovesima giornata della massima competizione regionale di calcio a 5. Nerazzurri che puntano a far punti dopo due sconfitte consecutive contro Futsal Noci e Futsal Brindisi. Non sarà un match semplice in quanto affronteranno la terza forza del girone che è reduce dal pari interno contro l’Audace Monopoli e punta a consolidare il posizionamento in piena zona playoff. Statistiche alla mano, non si esclude un match pieno di reti consolidando che si affrontano due compagini molto prolifiche. Biscegliesi a segno in 92 occasioni, New Taranto in 95. La contesa sarà diretta da Francesco Conca di Barletta affiancato da Giuseppe Squicciarini di Bari.

Mezz’ora prima invece, sarà la volta del Nettuno che affronterà, al “Centro Sportivo Aurora” il Public Molfetta nel ventesimo turno del torneo di C2. I biancazzurri vogliono interrompere la serie negativi di risultati mentre, la squadra molfettese a dare continuità dopo l’affermazione per 9-4 contro Poggiorsini. Fischio d’inizio ore 20.00.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco