Ciclocross, risultati lusinghieri per la Cavallaro nella tappa salentina

Risultati lusinghieri per la Polisportiva Cavallaro nella sesta tappa del Giro d’Italia Ciclocross che si è disputata a Gallipoli domenica 19 dicembre. Uno scenario spettacolare, a ridosso delle dune costiere della zona di “Baia Verde” che ha messo in risalto oltre che le bellezze del territorio, le capacità tecniche e fisiche dei tanti atleti al via.

Nella gara dedicata alla categoria Juniores, hanno preso il via Giuseppe Cassano e Mirko Agrosì, che, nonostante un intoppo dovuto ad una caduta in partenza, si sono classificati rispettivamente in 14° e 17° posizione.

Tra gli Esordienti invece, Mirco Sasso e Marco De Cillis hanno concluso la prova in al diciassettesimo e diciottesimo posto.

Negli Allievi infine, Domenico Grotta ha ottenuto la tredicesima posizione seguito da Andrea Marino. Nelle categorie femminili Emilia Musci si è classificata ottava.

Gli atleti della Cavallaro, torneranno a gareggiare domenica 26 dicembre a Lecce per una gara del campionato regionale.

Foto: Ufficio stampa Polisportiva Cavallaro