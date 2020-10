Ciclocross, Loconsolo a Corridonia per il riscatto

Seconda gara stagionale per il ciclista biscegliese, Ettore Loconsolo, in forza al Team Bike Terenzi, che domenica 11 ottobre sarà impegnato nella cittadina marchigiana di Corridonia per la seconda tappa del Giro d’Italia Ciclocross.

Il ciclista biscegliese cercherà il riscatto dopo la sfortunata tappa della scorsa settimana in quel di Jesolo, dove Loconsolo ha pagato una foratura al primo giro che gli è costato subito un gap da colmare con il resto del gruppo.

E’ andata bene, invece, al compagno di squadra Vittorio Carrer, che ha portato a casa un bel podio nella tappa inaugurale della dodicesima edizione della competizione italiana.