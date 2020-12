Ciclocross, domani la ventitreesima edizione della “Coppa Città di Bisceglie”

Il grande ciclocross torna a solcare le strade biscegliesi. Domani, martedì 8 dicembre, è in programma la ventitreesima edizione della “Coppa Città di Bisceglie” organizzata dalla Polisportiva Gaetano Cavallaro.

La manifestazione, intitolata per il decimo anno alla memoria di Peppino Preziosa, vedrà la partecipazione di oltre duecento atleti provenienti da tutta la penisola e sarà valida come seconda prova del “Trofeo Mediterraneo Cross”. Una gara molto selettiva per i partecipanti che si snoderà lungo un circuito di 3,5 km nel suggestivo scenario dell’uliveto dell’Azienda Agricola Cassanelli, a due passi dalle splendide Grotte di Santa Croce. Un percorso con dislivelli e contropendenze che testerà le abilità tecniche dei ciclisti come confermato dal direttore sportivo della Polisportiva Cavallaro Sabino Piccolo: “E’ un tracciato completamente sterrato sul quale i partecipanti dovranno sudare ma, al contempo, potranno anche divertirsi parecchio”. Un’altra insidia che potrebbe condizionare la corsa sarà il fattore climatico con la pioggia ed il fango che potrebbero rendere ancor più complesso il compito dei biker.

La competizione prenderà il via alle ore 10 con tre partenze distinte a seconda delle categorie e si disputerà a porte chiuse a causa delle limitazioni dovute all’emergenza pandemica.