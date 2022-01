Ciclocross: Cavallaro, chiusa la stagione 2021/22 con ottimi risultati

La terza domenica del mese di Gennaio è coincisa con il termine della stagione agonistica 2021-2022 per la Polisportiva Cavallaro nella disciplina del ciclocross. La società biscegliese infatti, ha partecipato al Trofeo MediterraneoCross, circuito di gare svoltesi in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria gareggiando in tutte le prove ed ottenendo ottimi riscontri.

Nella categoria Allievi, de Vincenzo si è classificato decimo mentre, tra le donne, Grotta ha concluso la prova in quinta posizione. Tra gli Juniores, Agrosì e Cassano hanno ottenuto la settima e nona piazza.

Grazie a tutti i risultati raggiunti durante l’intero campionato, alcuni atleti hanno anche centrato posizioni di rilievo nella classifica generale del MediterraneoCross. Cassano si è classificato quarto, Agrosì decimo e Zambetti in ventiduesima posizione.

Nella categoria Allievi secondo anno, Grotta e Marino hanno chiuso al quinto e sesto posto invece, tra gli Allievi primo anno, de Vincenzo ha concluso al dodicesimo posto. In ambito femminile, Musci si è piazzata quinta.

Infine, tra gli esordienti, Sasso ha conquistato l’undicesima posizione mentre, de Cillis, la diciottesima.

Tutti questi risultati, ottenuti nelle sei diverse tappe che hanno composto il Trofeo MediterraneoCross, hanno permesso alla Cavallaro di entrare nella classifica dei Teams, chiudendo al nono posto tra tutte le contendenti che vi hanno partecipato.