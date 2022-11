Ciclocross, al via la 25esima edizione della “Coppa Città di Bisceglie”

Domenica 13 novembre, la litoranera di Ponente (zona conca dei Monaci) diventerà il palcoscenico della 25esima edizione dell’evento di ciclocross “Coppa Città di Bisceglie”. L’appuntamento rappresenta la terza tappa del trofeo interregionale MediterraneoCross.

L’inizio del programma tecnico è fissato alle ore 10.00 con la gara della categoria G6, seguita da Esordienti, Allievi, Junior, Master, Open ed Elite. Il circuito, allestito dalla Polisportiva Cavallaro, è molto tecnico, con una parte sterrata lunga tre chilometri e con rampe in salita e in discesa, accompagnate da diverse contropendenze da affrontare in sella alla bici.

L’evento è anche valevole come “11° Memorial Peppino Preziosa” e possono parteciparvi tutte le categorie agonistiche ed amatoriali affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana.